Segundo avança o jornal alemão Bild, as redes sociais de Felix Nmecha passaram a ser controladas pelo Borussia Dortmund, o seu clube. Isto porque reagia e comentava nas redes sociais em relação a vários conteúdos e os responsáveis do clube não gostaram da postura do médio.

A gota de água foi o recente assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano. Nmecha expressou preocupação pela morte de Kirk, com um comentário nas redes sociais.

Nmecha, cristão devoto, já tinha expressado opiniões religiosas que alguns consideraram como homofóbicas. Os responsáveis do Borussia Dortmund perderam a paciência e informaram o jogador de que, a partir de agora, cada manifestação sua nas redes sociais terá de ser validada pela equipa de comunicação do clube.

Segundo o Bild, os dirigentes Lars Ricken e Sebastian Kehl consideraram que as opiniões de Nmecha podiam colidir com os valores do clube, apesar de apoiarem a liberdade de expressão.

Nmecha cumpre a terceira temporada ao serviço do Borussia Dortmund, sendo titular habitual.

