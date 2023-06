O Borussia Dortmund anunciou esta segunda-feira o primeiro reforço para a próxima temporada, o lateral-esquerdo Ramy Bensebaini.

O internacional argelino chega a custo zero depois de ter alinhado no Borussia Monchengladbach nas últimas quatro épocas e vem colmatar a vaga deixada após a saída do português Raphael Guerreiro.

Bensebaini, de 28 anos, iniciou a carreira no Paradou, tendo ainda passado por Lierse, Montpellier e Rennes antes de se afirmar na Bundesliga.