O Borussia Dortmund avançou para a contratação de Carney Chukwuemeka, médio-ofensivo de 21 anos que pertencia aos quadros do Chelsea.

O acordo, a título definitivo, foi confirmado esta terça-feira pelos dois clubes. O jogador de 21 anos já tinha sido emprestado ao Dortmund na segunda metade da temporada passada e, agora, assina até 2030 pelo emblema alemão, ao serviço do qual disputou 17 jogos (um golo).

A transferência ficou fechada em cerca de 28 milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.

Formado no Aston Villa, Chukwuemeka estava no Chelsea desde 2022/23, mas nunca se afirmou na equipa principal dos londrinos.