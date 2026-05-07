OFICIAL: Niklas Sule termina a carreira aos 30 anos
Defesa-central do Borussia Dortmund vai retirar-se após a última jornada da liga alemã, devido a problemas físicos
Niklas Sule, defesa-central do Borussia Dortmund, anunciou o fim da carreira.
Em entrevista ao podcast «Spi-elmacher», o jogador de 30 anos revelou que vai deixar os relvados, após a última jornada do campeonato germânico.
O 49 vezes internacional alemão falou sobre as lesões que o têm atormentado ao longo da carreira e revelou os motivos que o levaram a pôr um ponto final tão precoce no percurso futebolístico.
«O que senti quando o médico da equipa fez o teste no balneário em Hoffenheim (um teste para detetar uma possível lesão no ligamento cruzado)... olhei para o fisioterapeuta e abanei a cabeça, e o fisioterapeuta também o fez – fui para o chuveiro e chorei durante dez minutos. Naquele momento, pensei: ‘Está rasgado’. Quando fui fazer uma ressonância magnética no dia seguinte e recebi a boa notícia (que afinal não era uma lesão do ligamento cruzado), ficou mil por cento claro para mim que tinha acabado», disse Sule.
«Não consigo imaginar nada pior do que olhar para a vida – ser independente, sair de férias, passar tempo com os meus filhos – só para depois ter de lidar com a minha terceira lesão do ligamento cruzado», acrescentou.
Niklas Sule chegou ao Borussia Dortmund em 2022, proveniente do Bayern Munique, e lembrou os bons momentos no clube de Dortmund, salientando o primeiro ano ao serviço do clube.
«O que vivi no meu primeiro ano, quando quase ganhamos a liga – a noite no hotel, a caminhada até ao estádio. O que senti naquela altura, só tinha sentido uma vez, antes do meu primeiro jogo como profissional – o nervosismo, a vontade. Esse foi um dos momentos mais intensos que já tive».
O central alemão conta com uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes pelo Bayern Munique e ainda soma 11 títulos alemães, incluindo cinco campeonatos, quatro Supertaças e duas Taças.
Niklas Süle wird seine aktive Fußballkarriere nach dem letzten Spieltag der Saison 2025/26 beenden. Dies gab der 30-Jährige Verteidiger nun im Podcast "Spielmacher" bekannt.— Borussia Dortmund (@BVB) May 7, 2026
