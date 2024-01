O Borussia Dortmund confirmou, esta quinta-feira, o regresso de Jadon Sancho.

O internacional inglês regressa ao emblema germânico por empréstimo do Manchester United até ao final da temporada. Segundo o The Athletic, não há opção de compra e os alemães vão pagar cerca de 3,5 milhões de euros aos red devils de taxa de empréstimo, além de outros bónus por objetivos.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

De resto, o anúncio da contratação de Sancho foi simples, mas icónico. O Dortmund recuperou o comunicado de Michael Jordan, que em 1995 anunciou o regresso à NBA com uma nota de apenas duas palavras: «I'm back (Estou de volta).»

Sancho, de 23 anos, fez apenas três jogos pelo United esta temporada, antes de entrar em rota de colisão com o treinador Erik ten Hag e ser afastado da equipa. O extremo formado no Watford e Manchester City rumou a Dortmund em 2017/18, tendo-se assumido como uma das principais referências da equipa, até sair em 2021 para Old Trafford, numa transferência de 85 milhões de euros.