O Borussia Dortmund foi derrotado em casa pelo Barcelona (3-2), na última noite, mas essa nem foi a pior notícia para os alemães.

Na última jogada do encontro, Nico Schlotterbeck subiu à área para um lance de bola parada, caiu mal no relvado e ficou com dores no tornozelo esquerdo. Cerca de meia-hora depois do fim do jogo, o defesa-central esquerdino seguiu de maca para a ambulância e foi transportado para o hospital.

Gros soutien à Schlotterbeck qui est sorti sous civière après le match. 💪 pic.twitter.com/PW2QTVagEX — Edo (@EdonitFCB) December 11, 2024

Já esta quinta-feira, o Dortmund informou que Schlotterbeck sofreu uma lesão nos ligamentos e ainda está em dúvida para o que falta jogar este ano.

ℹ️ Nico Schlotterbeck hat sich beim Spiel gegen den FC Barcelona eine Bandverletzung zugezogen. Ob er dem BVB in diesem Jahr noch zur Verfügung steht, ist aktuell noch fraglich. 🙏 pic.twitter.com/pVDfIrOKEI — Borussia Dortmund (@BVB) December 12, 2024

Na véspera, o treinador Nuri Sahin esperava o pior cenário. «Ainda não sei. As imagens são terríveis, mas temos de esperar e suportar este momento. Seria uma catástrofe se o perdêssemos. Vai ser difícil, uma noite sem dormir. Teremos de ver como isto se desenvolve.»

A lesão de Schlotterbeck significa um enorme problema para o Dortmund que, assim, fica sem centrais disponíveis, devido às lesões graves de Waldemar Anton e Niklas Süle. De resto, o médio Emre Can já vem sendo utilizado nessa posição.