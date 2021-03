O Dortmund foi a Mönchengladbach vencer o duelo de Borussias em jogo dos quartos de final da Taça da Alemanha, com um golo solitário de Jadon Sancho a abrir caminho para as meias e ditar o afastamento do futuro treinador da equipa amarela da competição.

Marco Rose esteve no centro das atenções depois de ter confirmado há poucos dias que na próxima época ia treinar o Dortmund, mas acabou por ficar afastado da competição. Raphael Guerreiro foi titular no Dortmund, mas acabou por sair, logo aos cinco minutos, com problemas físicos, cedendo o lugar a Nico Schulz.

Depois de uma primeira parte equilibrada, o Dortmund cresceu no segundo tempo, diante de um adversário com muitas alterações no onze habitual. Erling Haaland fez um primeiro golo, aos 53 minutos, na sequência de um livre de Reus, mas o golo acabaria por ser invalidado, depois do VAR ter detetado uma falta ofensiva. Foi uma questão de minutos, uma vez que aos 66 minutos, Reus voltaria a estar em, destaque para o golo de Jadon Sancho. Desta vez valeu.

O Dortmund ainda ficou reduzido a dez por expulsão de Mahmoud Dahoud, por acumulação de amarelos, já em tempo de compensação, mas logo a seguir estava a festejar a qualificação para as meias-finais da Taça.