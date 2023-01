O Borussia Dortmund recebeu o Augsburgo este domingo, num jogo da 16.ª jornada do campeonato alemão que terminou com sete golos e triunfo dos anfitriões por 4-3.

Jude Bellingham abriu a contagem aos 29 minutos com um excelente pontapé à entrada da área, após um bom trabalho de pés.

BELLINGHAM 😍 A magia do menino 🥹✨



🇩🇪 @Bundesliga_DE | @BVB 1 x 0 @FCAugsburg



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual 👉 https://t.co/7qOD0Miooh#BundesligaELEVEN pic.twitter.com/d7jwvY6L2s — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 22, 2023

A reta final da primeira parte foi verdadeiramente de loucos e o Augsburgo empatou por Arne Maier (40m), mas Schlotterbeck respondeu logo de seguida (42m) com um cabeceamento para o 2-1. No primeiro minuto de compensação antes do intervalo, porém, Demirovic «picou» sobre Kobel e Ryerson ainda colocou a bola dentro da baliza quando tentava o corte.

Na segunda parte, Sebastien Haller estreou-se oficialmente com a camisola do Dortmund, depois de já o ter feito em dois amigáveis e de um cancro nos testículos que o afastou dos relvados nos últimos meses.

À entrada para o último quarto de hora de jogo, Bynoe-Gittens voltou a adiantar o Dortmund com um remate de fora da área. Contudo, David Colina só precisou de 22 segundos em campo para fazer o 3-3, aos 77 minutos.

Só que o golo do triunfo chegaria um minuto depois, pelo norte-americano Gio Reyna, através de um pontapé excecional.

QUE TIRO DE REYNA 😱

🇩🇪 @Bundesliga_DE | @BVB 4 x 3 @FCAugsburg 🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual 👉 https://t.co/7qOD0Miooh#BundesligaELEVEN pic.twitter.com/Xf5cyVlASt — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 22, 2023

O Dortmund, que contou com Raphael Guerreiro a titular, é sexto classificado na liga alemã, com 28 pontos. Já o Augsburgo, está no 15.º posto.