O futebolista costa-marfinense Sébastien Haller regressou esta terça-feira aos relvados, depois de ter enfrentado um tumor nos testículos, tendo-se estreado com a camisola do Borussia Dortmund no particular frente ao Fortuna Dusseldorf.

O avançado ex-Ajax, que tinha jogado pela última vez em maio de 2022, ainda pelos neerlandeses, voltou aos relvados com a entrada em campo ao minuto 74 do encontro, ganho pelo Borussia, por 5-1.

Haller foi contratado pelo Borussia em julho de 2022, tendo sido oficializado no dia seis, mas apenas 12 dias depois foi diagnosticado o tumor nos testículos, que obrigou o avançado a quimioterapia. Foi operado duas vezes, a última, com sucesso, em novembro.

Em Marbella, Espanha, os cerca de mil espetadores aplaudiram Haller na entrada em campo, num jogo que também marcou o regresso de Marcos Reus aos relvados, depois da lesão que o deixou de fora do Mundial 2022.

Passlack (5m), Adeyemi (32m), Schlotterbeck (81m) e Malen (86m e 88m) marcaram os golos do Borussia. Kownacki fez o golo do Fortuna (7m).