O Augsburgo agravou a crise do Borussia Mönchengladbach ao impor a sexta derrota consecutiva à equipa de Marco Rose, com uma vitória por 3-1, no jogo de abertura da 25.ª jornada da Bundesliga.

Um verdadeiro pesadelo para o já anunciado futuro treinador do Borussia Dortmund quwe não voltou a vencer desde que anunciou a mudança de clube. Os visitantes até desperdiçaram uma grande penalidade na primeira parte, com Lars Stindl a falhar a baliza desde a marca dos onze metros.

Logo a abrir a segunda parte, a equipa da casa adiantou-se no marcador, com um golo de Ruben Vargas aos 52 minutos. O Borussia ainda reagiu e chegou ao empate, aos 68 minutos, por Florian Neuhaus, mas o Augsburgo recuperou a vantagem, aos 76, por marco Richter.

O Borussia ainda foi à procura do empate, mas Andre Hahn, antigo jogador do Mönchengladbach, matou o jogo, com um terceiro golo para a equipa da casa a um minuto do final.

Com este triunfo, o Augsburgo sobe ao 13.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Borussia é 10.º, com 33.