O Borussia Monchengladbach goleou o Union Berlin neste domingo, por 4-1, em jogo da 29.ª jornada da Bundesliga.

Florian Neuhaus apontou o primeiro golo da equipa da casa, logo ao minuto 17, mas depois entrou em ação uma dupla francesa.

Alassane Pléa tirou um cruzamento milímetro para Marcus Thuram cabecear para o 2-0, ao minuto 41. Depois de um festejo efusivo, o filho do ex-internacional francês Lilian Thuram colocou um joelho no relvado, aparentemente em homenagem a George Floyd, cidadão americano que faleceu após ter sido detido pela polícia, num caso que está a gerar inúmeras manifestações nos Estados Unidos.

O Union Berlin reagiu após o intervalo, com um golo de Sebastian Andersson (50m), mas pouco depois Pléa voltou a cruzar para uma finalização certeira de Thuram, desta feita com o pé direito (59m).

Após duas assistências, Pléa também entrou na lista de marcadores, e fechou as contas do jogo ao minuto 81, ao aparecer no coração da área para um desvio com o pé esquerdo.

Com este resultado o Borussia Monchengladbach assume a terceira posição da Bundesliga, em igualdade pontual com o Leverkusen (o Leipzig, que tem menos um ponto, visita o Colónia nesta segunda-feira).

O Union Berlin continua perto da zona de despromoção.