O Leipzig sofreu a primeira derrota na Bundesliga frente ao Borussia Monchengladbach (1-0), este sábado, num jogo referente à sexta jornada da prova.



O único golo da partida foi anotado por Hannes Wolf aos 60 minutos. O austríaco recebeu de Hermann na área e atirou colocado fora do alcance de Gulácsi.



Feitas as contas, o conjunto de Nagelsmann mantém o terceiro lugar, mas deixou fugir Borussia Dortmund e Bayern Munique no topo da classificação. Por sua vez, a equipa de Marco Rose é quarta.