No último jogo do dia na Bundesliga, o Borussia Monchengladbach venceu com reviravolta o Friburgo por 2-1.



O conjunto forasteiro chegou ao intervalo na frente do marcador graças a um golo de Sallai logo aos dez minutos. No entanto, a equipa de Marco Rose, de saída para o Borussia Dortmund na próxima época, reagiu na segunda parte e consumou a reviravolta com dois golos de Marcus Thurram em sete minutos.



Nos instantes finais, o Friburgo marcou por Schlotterbeck nos minutos finais, mas o lance acabou por ser anulado após recurso ao VAR.



Assim, o Monchengladbach chegou aos 39 pontos e fica a quatro do Bayer Leverkusen, sexto classificado e primeira equipa em zona de acesso às provas europeias. Por sua vez, o Friburgo é 9.º com 37 pontos.