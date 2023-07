O internacional austríaco Stefan Lainer foi diagnosticado com um linfoma, informou o Borussia Monchengladbach esta quinta-feira.

O jogador de 30 anos, que representa os germânicos desde 2019, vai fazer uma pausa na carreira para iniciar a luta contra a doença e ainda não tem data prevista para o regresso aos relvados, sendo certo que terá de parar «por vários meses».

«O cancro foi detetado extremamente cedo e é possível de tratar com recurso a medicamentos. Há uma chance extremamente alta de que ele recupere a saúde plena e uma vida normal, incluindo no desporto profissional», lê-se na nota do Monchengladbach.

Lainer, refira-se, fez 17 jogos na última época.