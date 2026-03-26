Mais um duelo da final dos play-offs de qualificação para o Mundial 2026 está definido - a Itália defronta a Bósnia-Herzegovina na próxima fase, no dia 31.

A Itália venceu e convenceu diante da Irlanda do Norte, ganhando por 2-0. Sandro Tonali fez o primeiro golo com um remate forte, de primeira, num belo gesto técnico.

Moise Kean confirmou o triunfo já nos instantes finais com assistência do mesmo Tonali. A equipa de Gattuso assegurou a passagem à final do play-off.

Mais dificuldade teve a Bósnia-Herzegovina, de Amar Dedic, lateral do Benfica. Precisou de 120 minutos e grandes penalidades para bater o País de Gales após empate a uma bola.

Daniel James adiantou a equipa da casa na frente com um grande golo, num remate espontâneo. Na segunda parte, o eterno Edin Dzeko empatou com um grande cabeceamento. Nas grandes penalidades, os galeses soçobraram.

Nota para a saída de Amar Dedic com dificuldades físicas ao minuto 112, mas pelo próprio pé. Algo à atenção do departamento médico benfiquista.