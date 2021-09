O futebol bósnio está em polvorosa depois de um grupo de adeptos do Vélez Mostar ter feito uma emboscada a uma equipa de arbitragem que terminou com um carro em chamas num túnel.

Os incidentes começaram ainda no decorrer do jogo do Vélez Mostar frente ao Borac, o campeão em título, quando já perto do final do jogo, ao minuto 82, os adeptos da equipa da casa invadiram o relvado do Estádio Rodeni logo após o segundo golo dos visitantes e o jogo foi interrompido.

O pior veio a seguir quando um grupo de adeptos do Vélez Mostar montou uma emboscada ao carro onde se deslocava a equipa de arbitragem liderada por Sabrija Topalovic num túnel de acesso à autoestrada. Pararam o carro, danificaram o carro e lançaram tochas para o seu interior. A viatura acabou por ser completamente destruída pelas chamas e os prevaricadores estão agora a ser procurados pela polícia.

O presidente da Federação da Bósnia-Herzegovina, Vico Zeljkovic, veio, entretanto, a público condenar o ataque «hooligan» à equipa de arbitragem, atribuindo responsabilidades ao presidente do Veléz Mostar, Semsudin Hasic.

«Condeno veementemente os acontecimentos de ontem à noite. Tais coisas não têm lugar no desporto, no futebol e na sociedade. Estão marcadas reuniões extraordinárias da comissão de disciplina para hoje e espero as mais severas punições para o organizador do jogo, o Veléz, mas também para o seu presidente Semsudin Hasic», destacou o máximo responsável pelo futebol bósnio.

O dirigente considera que as ações dos adeptos foram instigadas pelo presidente do clube. «Hasic tem vindo a fazer declarações inflamadas na comunicação social há meses e está a seguir um caminho que não é o do futebol, mas essa é sua escolha e a sua vergonha», apontou Zeljkovic, considerando que o acidente podia ter terminado de «forma trágica».

O presidente do Veléz Mostar, Semsudin Hasic, também reagiu ao incidente, com comentários que não escondem algum cinismo, dizendo que o árbitro Topalovic estava com problemas no carro para explicar o incêndio.

«O incêndio ocorreu devido à ignição do sistema de travões e o fogo espalhou-se pelo carro. Também acho que o mecanismo de direção foi controlado remotamente, ele não podia controlar seu carro. Ficaria contente se no futuro todos aqueles que viajam muito prestassem mais atenção à correção do sistema de direção e dos travões», atirou de forma claramente irónica.