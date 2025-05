Apesar de ter ficado em branco nos dois últimos jogos, diante de Gil Vicente e Benfica, Viktor Gyökeres ainda lidera a corrida pela Bota de Ouro.

O avançado do Sporting tem beneficiado do rendimento recente de Mohamed Salah, segundo colocado neste ranking e que apenas marcou um golo nas últimas sete partidas. Contudo, há um nome a pressionar o sueco e o egípcio.

Kylian Mbappé anotou um hat trick no «El Clásico» com o Barcelona este domingo – marcou cinco golos nos últimos dois jogos – e reforçou a terceira posição.

Vamos a contas. Com 38 golos na Liga, Gyökeres tem 57 pontos e está na frente na luta pela Bota de Ouro. Salah segue com 28 golos e 56 pontos, enquanto Mbappé tem 27 golos, que se traduzem em 54 pontos.

Harry Kane e Robert Lewandowski, ambos com 25 golos (50 pontos), são os nomes que se seguem.

Embora esteja na liderança, há um dado que pode preocupar Gyökeres. O sueco tem apenas mais uma jornada pela frente (em casa, diante do V. Guimarães), enquanto Salah poderá jogar mais dois encontros e Mbappé terá a possibilidade de participar em três – o Liverpool visita o Brighton e recebe o Crystal Palace, o Real Madrid recebe o Maiorca, joga no terreno do Sevilha e defronta ainda a Real Sociedad no Bernabéu.

Importa referir que cada golo em Portugal vale 1,5 pontos, enquanto em Inglaterra e Espanha, nos casos de Mbappé e Salah, cada golo equivale a dois pontos.