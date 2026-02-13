O treinador do Botafogo, Martín Anselmi, apelou a que o clube não deixe sair mais nenhum jogador do plantel, após a derrota por 1-0 ante o Fluminense, no jogo da terceira jornada do Brasileirão.

«O Botafogo não pode vender mais nenhum jogador. É simples. Está à vista o que está a acontecer. Não pode vender mais nenhum. Não sou o dono do clube, não decido essas coisas, mas do meu ponto de vista, o Botafogo não pode vender mais ninguém», afirmou, em conferência de imprensa.

Entre o campeonato brasileiro e o estadual (Carioca), a equipa treinada pelo antigo treinador do FC Porto leva quatro derrotas seguidas (duas em cada prova).

«Nós trabalhamos muito. Os meus jogadores trabalham muito em cada treino. Temos de fazer dentro de campo o que trabalhamos, o que treinamos, dentro do campo. A minha sensação é que, o que queríamos ser, não fomos dentro do campo», referiu, ainda.

O Botafogo soma três pontos em três jornadas e é 11.º classificado no Brasileirão.

