Declarações do treinador do Botafogo, Artur Jorge, na flash interview após a derrota por 3-0 ante o Pachuca, que ditou a eliminação na Taça Intercontinental:

«Não vou procurar desculpas para o que hoje não conseguimos fazer. O Pachuca foi melhor do que nós, segunda parte mais capaz, nada a dizer em relação ao que aconteceu.»

«Não foi o resultado que queríamos, mas nada apaga o que de bom fizemos nesta temporada. Não foi um bom jogo da nossa parte.»

[Futuro:] «Vamos, primeiro, digerir tudo isto, fizemos uma época extraordinária, os jogadores fizeram uma época de grande sucesso, deixámos o nosso nome na história do Botafogo, com a Libertadores e o campeonato brasileiro. Nesta altura é importante serenar as emoções para, racionalmente, tomar as melhores decisões.»