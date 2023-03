O avançado brasileiro Tiquinho Soares foi alvo de uma suspensão preventiva de 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, depois da expulsão e da agressão a um árbitro, na derrota para o Flamengo, no último sábado.

O atacante do Botafogo é baixa, assim, para o jogo desta noite com o Sergipe, a contar para a Taça do Brasil. O ex-FC Porto até está convocado e viajou com a equipa, mas não poderá entrar em campo.

Se quiser tentar inverter a situação, a equipa de Luís Castro ainda pode avançar com um recurso.

Tiquinho vai ser julgado na próxima segunda-feira pelos artigos relacionados com «conduta violenta» e «ofensa à honra» e, de acordo com a imprensa brasileira, o castigo poderá ir até seis meses. Apesar disso, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro decidiu avançar, desde já, com a suspensão preventiva.