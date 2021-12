O Palmeiras anunciou esta quarta-feira a contratação de Rafael Navarro, com vínculo ao clube até 2026, depois de se ter destacado ao serviço do Botafogo.

«Estou muito grato a Deus, à minha família e ao Palmeiras por me abrir as portas. A minha temporada de 2021 foi maravilhosa, foi um ano mágico e agradeço também ao Botafogo por ter acreditado no meu trabalho. Quando recebi a proposta, foi uma felicidade enorme, afinal é o maior campeão do Brasil. Estou muito feliz e espero corresponder à altura», destacou o jogador de 21 anos que dividiu a formação entre o Fluminense e o Atlético Goiás.

O jovem avançado chegou ao Botafogo em 2020 e esteve em destaque na Série B do Brasileirão com quinze golos e nove assistências.

A contratação de Rafael Navarro está incluída na reestruturação do ataque da equipa comandada por Abel, uma vez que Willian já assinou pelo Fluminense e Luiz Adriano também deve estar de saída da equipa paulista.