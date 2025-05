O Botafogo tinha chegado a acordo com o Zenit para a contratação de Wendel, mas os clubes tiveram de cancelar o negócio, devido à guerra na Ucrânia.

Já estava tudo tratado para que o médio reforçasse a equipa do Rio de Janeiro no próximo mercado de transferências, em junho, por 20 milhões de euros, mas, como informa o Fogão, os proprietários do clube russo «foram incluídos na lista de sanções internacionais». Ora, segundo as leis dos EUA, John Textor, cidadão norte-americano e proprietário do emblema brasileiro, não pode realizar negócios com os dirigentes russos. Desta forma, a transferência ficou sem efeito.

Apesar do volte-face na negociação, o Botafogo agradece a conduta «transparente e colaborativa» do Zenit, bem como a «postura exemplar e vontade» de Wendel em reforçar o clube.

O ex-Sporting, de 27 anos, cumpre a quinta temporada na Rússia. Em 2024/25, soma dois golos e 12 assistências nos 27 jogos em que participou.