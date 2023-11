Tiago Nunes já tinha chegado ao Rio de Janeiro no início da semana, mas só esta quinta-feira foi oficializado como novo treinador do Botafogo, sucedendo no cargo a Lúcio Flávio.

O técnico de 43 anos chega ao Fogão para atacar reta final do campeonato brasileiro e assina até ao final de 2025. «O acordo estava inicialmente previsto para janeiro do próximo ano, mas as partes anteciparam a parceria», lê-se no comunicado do clube.

Tiago Nunes conta com passagens por Athletico Paranaense, Corinthians, Grémio, Sp. Cristal e Ceará.

Bem-vindo, professor! ⚽️🧠



Tiago Nunes é o novo técnico do Clube Mais Tradicional! 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/YGT0ofSoHY — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 16, 2023

Está consumada, assim, mais uma mudança no comando técnico do Botafogo, que começou a temporada com Luís Castro, português que saiu para o Al Nassr. Claudio Caçapa fez a transição até à chegada de Bruno Lage, que foi despedido no início de outubro, para dar lugar a Lúcio Flávio, um homem da casa que também não resistiu aos maus resultados.

O Botafogo chegou a ter uma vantagem confortável na liderança do Brasileirão, mas na segunda volta tem estado irreconhecível. De resto, a equipa não vence há seis jogos (quatro derrotas e um empate) e já foi ultrapassada no topo da tabela pelo Palmeiras.

A equipa de Abel Ferreira lidera o Brasileirão com 62 pontos em 34 jogos, enquanto o Fogão tem 60 em 33 partidas. Grémio, RB Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo também estão na luta pelo título.