Diego Costa está de regresso ao futebol brasileiro: o avançado de 34 anos foi oficializado este sábado como reforço do Botafogo.

O internacional espanhol assinou contrato até ao final de 2023 com o líder do Brasileirão, onde vai reencontrar Bruno Lage, com quem trabalhou na temporada passada no Wolverhampton.

Diego Costa chega ao Fogão poucos dias depois da lesão de Tiquinho Soares, a principal figura da equipa que vai ficar ausente dos relvados nas próximas semanas.

Costa passou pelo Penafiel e pelo Sporting de Braga em 2006/07, tendo ainda representado o Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Chelsea e Atlético de Mineiro.