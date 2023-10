O avançado do Botafogo Júnior Santos reconheceu que o plantel ficou surpreendido com a decisão de Bruno Lage em deixar Tiquinho Soares no banco de suplentes no empate com o Goiás (1-1), que ditou o despedimento do técnico português.

«Ficámos um pouco surpreendidos com o onze. Ele testou várias formações, colocou o Diego [Costa] também, que é um grande jogador, que já ajudou muito também. Só que o Tiquinho tinha um peso. Esse peso fez com que ali, na hora do aquecimento, os adeptos já começassem a gritar o nome do Tiquinho e já imaginámos que isso poderia acontecer», contou no programa «Boleiragem», da Sportv.

O antigo avançado do FC Porto foi lançado logo após o intervalo e até marcou o golo do Fogão.

«Isso foi um "separar as águas" naquele momento por tudo o que estava envolvido, por ser o Tiquinho e o que ele está a fazer no campeonato. Foi um peso que trouxe uma atmosfera mais fora de campo. Foi algo que mexeu um pouco», confessou.

Júnior Santos recordou ainda o momento em que Lage colocou o lugar à disposição, após a derrota com o Flamengo, tendo explicado que estava a tentar proteger os jogadores.

«Ele chamou-nos para conversar sobre o que tinha dito, para dizer que estava fechado com o grupo, que o pensamento dele estava no Botafogo, estava em ficar no Brasil. Não houve nenhuma discussão dentro do clube. Não houve nenhuma desavença», realçou.

«Até quando o Textor decidiu trocar o treinador, ele [Lage] foi lá despedir-se pessoalmente. Ele falou que a visão dele foi proteger-nos e por isso disse aquilo», acrescentou.

Apesar do fim da ligação com Lage, Júnior Santos deixou elogios ao treinador português. «O Bruno ouvia-nos, era uma pessoa boa e não tenho nada contra ele. Tentou implementar o que ele pensa do futebol, ele passou por grandes clubes, só que as coisas não deram certo, não encaixou.»