Foi bom enquanto durou. Thiago Almada chegou ao Botafogo no verão, mas já está de saída. O internacional argentino confirmou que tem tudo acertado para rumar ao Lyon em janeiro.

«A verdade é que este grupo vai ficar para sempre em toda a minha carreira. Encontrei um grupo lindo. Quando vim para o Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir para o Lyon. Creio que se vai cumprir. Agradeço a todos os adeptos do Botafogo pelo carinho», disse o médio de 23 anos à Cazé TV, após a derrota com o Pachuca na 2.ª eliminatória da Taça Intercontinental.

Almada foi contratado por cerca de 24 milhões de euros ao Atlanta United, tornando-se no reforço mais caro do futebol brasileiro. Depois de três golos e duas assistências em 26 jogos sob o comando de Artur Jorge – com a conquista da Libertadores e do Brasileirão – prosseguirá a carreira no Lyon, que também pertence a John Textor.