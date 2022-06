O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, perdeu na receção ao Goiás, por 2-1, na noite de segunda-feira, no jogo que encerrou a nona jornada do Brasileirão.

Um golo do argentino Víctor Cuesta deu vantagem ao Botafogo em cima do intervalo (45+1m), mas o Goiás conseguiu dar a volta ao marcador na segunda parte.

Pedro Raúl, avançado que passou pela equipa B do V. Guimarães durante época e meia, entre 2017 e 2019, entrou aos 65 minutos e marcou aos 73 e aos 84.

Com a derrota, o Botafogo somou a segunda derrota seguida no campeonato e continua com 12 pontos, a meio da tabela, no 10.º lugar, mas a apenas dois pontos do quarto classificado e a quatro do Palmeiras de Abel Ferreira e Atlético Mineiro, segundo e terceiro com 16 pontos cada. O Corinthians de Vítor Pereira é líder com 18 pontos. O Goiás alcançou o Botafogo com 12 pontos, estando no 12.º lugar.