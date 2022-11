O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, venceu ao início da madrugada desta terça-feira na visita ao Atlético Mineiro, por 2-0, no jogo que fechou a 36.ª e antepenúltima jornada do Brasileirão.

O Mineiro ainda marcou aos 13 minutos da primeira parte, por Eduardo Vargas, mas o golo foi anulado com recurso ao vídeo-árbitro, por fora-de-jogo.

O 0-0 manteve-se até à segunda parte, período no qual, aos 76 minutos, surgiu o 0-1 no marcador para o Botafogo. Tiquinho Soares, ex-FC Porto, V. Guimarães e Nacional, assistiu Victor Sá para o golo.

Pouco depois, aos 84 minutos, o ex-Portimonense Lucas Fernandes cruzou e Tiquinho Soares, de cabeça, fez o segundo e último golo do jogo.

Com este desfecho, o Botafogo embrulha ainda mais as contas pelo sétimo e oitavo lugares, de acesso à pré-qualificação para a Libertadores. A equipa de Luís Castro ocupa agora o 10.º lugar, com 50 pontos, menos um do que o São Paulo (9.º com 51) e menos dois do que América Mineiro e Atlético Mineiro, ambos com 52 pontos e, nesta altura, nos sétimo e oitavo lugares.