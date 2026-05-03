Éli Junior Kroupi bateu um recorde na Premier League neste domingo. O jogador do Bournemouth, com nacionalidade francesa, costamarfinense e portuguesa, fez o 12.º golo na competição esta temporada.

É o máximo que um adolescente conseguiu anotar na época de estreia na Premier League. Kroupi, de 19 anos, fez o segundo golo na vitória dos 'cherries' sobre o Crystal Palace por 3-0.

Já depois de auto-golo de Lerma, Kroupi converteu com sucesso uma grande penalidade. Aos 77 minutos, o brasileiro Rayan completou o 3-0. 

O Bournemouth venceu e renovou o sexto lugar, com 52 pontos, mais um do que o Brentford. Está em lugar de acesso para a Liga Europa. Já o Crystal Palace soma 43 pontos em 15.º posto. 

