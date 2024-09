O avançado brasileiro Evanilson marcou o primeiro golo pelo Bournemouth, de Inglaterra, desde que chegou ao clube da Premier League. O momento aconteceu no triunfo dos cherries sobre o Southampton.

Numa jogada de oportunidade, após uma falta ganha no meio-campo adversário, Evanilson ganhou a bola nas costas da defensiva e encostou para o poste mais distante. Fez assim o 1-0, aos 17 minutos.

É desprevenida a forma como Evanilson apanha a defesa no seu 1º golo na Premier League 🫣#DAZNPremier pic.twitter.com/mvEvG19qJr — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 30, 2024

Ouattara e Semenyo fizeram os outros dois golos da equipa da casa, ainda antes do intervalo. O experiente Lewis Cook fez as duas assistências. Na segunda parte, Harwood-Bellis reduziu para os saints. Mateus Fernandes, antigo jogador do Sporting, foi titular pelo Southampton.

Os visitantes continuam à procura da primeira vitória na Premier League, com apenas um ponto somado. Já o Bournemouth soma oito pontos e consegue a segunda vitória na Liga inglesa.