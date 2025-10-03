O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, esteve em vantagem, mas deixou-a escapar e perdeu por 3-1 na visita ao Bournemouth, na noite desta sexta-feira, no jogo que abriu a sétima jornada da Premier League inglesa.

Depois de uma primeira parte que terminou com o 0-0 no marcador, o Fulham chegou à vantagem à entrada para os 20 minutos finais: Samuel Chukwueze lançou Ryan Sessegnon, que deu vantagem aos visitantes, ao minuto 70.

Porém, o Bournemouth conseguiu, não só empatar, como dar a volta ao marcador e com Antoine Semenyo em grande. Aos 78 minutos, o ganês arrancou pela esquerda, ultrapassou dois adversários e, com pouco ângulo, bateu o guarda-redes Bernd Leno, que viu a bola passar-lhe entre as pernas.

Para o minuto 84 ficou reservado outro grande momento, com Justin Kluivert a fazer um golaço de pé direito, de fora da área, em zona frontal.

Já em tempo de compensação, em cima do sexto e último minuto, Ben Doak serviu Antoine Semenyo, que concluiu na área de pé esquerdo, fechando a vitória da equipa da casa.

Na classificação, a equipa treinada por Andoni Iraola sobe, à condição, ao segundo lugar, com 14 pontos, menos um do que o líder Liverpool. O Fulham mantém-se com oito pontos, a meio da tabela.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?