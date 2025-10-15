Guarda-redes internacional pelos EUA termina a carreira aos 41 anos
Brad Guzan vai pendurar as luvas, após passagens por Atlanta United, Aston Villa, Chivas, Hull City e Middlesbrough
Brad Guzan, internacional norte-americano e antigo guarda-redes do Aston Villa, anunciou que vai terminar a carreira, aos 41 anos.
«21 anos é muito tempo. Sou apenas um miúdo de Chicago que percebeu logo que este jogo era para mim. Hoje, quando me preparo para guardar as minhas luvas, sei que esta jornada nunca foi sobre mim. Obrigado a todos», escreveu Guzan, nas redes sociais.
Com passagens por Atlanta United, Aston Villa, Chivas, Hull City e Middlesbrough, o guarda-redes representou a seleção dos EUA em 64 ocasiões, num total de mais de 600 jogos realizados como profissional.
Brad Guzan poderá ainda jogar no próximo sábado, frente ao DC United, a contar para a última jornada da fase regular da MLS, o último encontro da época para o emblema de Atlanta.