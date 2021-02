Após três vitórias consecutivas, o Flamengo ficou pelo empate na visita ao Bragantino (1-1).

Gabriel Barbosa inaugurou o marcador, ao minuto 35, na conversão de um penálti, mas a equipa da casa empatou ao minuto 63, com Helinho a aproveitar uma distração de Mauricio Isla e a servir o golo de Ytalo, antigo avançado do Marítimo.

O Flamengo teve claro ascendente no jogo, mas deparou-se com uma exibição inspirada de Cleiton, guarda-redes do Bragantino.

Com este resultado o Flamengo, orientado por Rogério Ceni, fica a um ponto do líder, Internacional, mas com um jogo a mais.