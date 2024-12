O Botafogo só precisa de um empate na última jornada para sagrar-se campeão brasileiro e o São Paulo pode facilitar a tarefa a Artur Jorge. Próximo adversário do Fogão, o tricolor paulista já sabe que vai terminar no sexto lugar e o treinador Luis Zubeldía assumiu que vai rodar a equipa e apresenta rum onze diferente do habitual no próximo domingo.

«Perguntaram-me que equipa vou colocar. Há duas ou três jornadas cumprimos o objetivo e não vamos correr riscos com jogadores que se podem lesionar, jogadores que estão no limite. E vou colocar jogadores que podem jogar um pouco mais, mas faria com o Botafogo ou qualquer equipa, já tinha isso em mente», disse o técnico do São Paulo, em entrevista ao Globoesporte.

«Não quero lesionar jogadores na última jornada, porque depois vou perder tempo na pré-temporada», acrescentou.

O São Paulo tem o Palmeiras, de Abel Ferreira, como um dos maiores rivais, mas Zubeldía garante que as mudanças na equipa não se devem à rivalidade, nem vão alterar a postura da equipa.

«Agora, com o Botafogo estamos a tratar de entender o contexto e competir o melhor possível. Sei que o adepto quer que o Botafogo saia campeão, os adeptos do São Paulo querem que o Botafogo saia campeão, porque nenhum adepto vai querer que o seu rival seja campeão. Todos sabemos. Mas vamos fazer o melhor possível», afirmou.

O Botafogo recebe o São Paulo este domingo, às 19h00, à mesma hora que o Palmeiras defronta o Fluminense. A equipa de Artur Jorge é líder, com 76 pontos, mais três do que o Verdão, o segundo classificado, que também ainda aspira ao título.