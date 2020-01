Já confirmado como terceiro reforço de Jorge Jesus para 2020, Michael representa uma história incrível de superação. Recrutado pelo Flamengo ao Goiás, por 7,5 milhões de euros, o avançado tinha uma vida de crime e vícios há apenas quatro anos.

«Acabei a vender droga, a fumar e a roubar. Fiz muitas coisas e não tenho orgulho. Não tenho, mas foram coisas que aconteceram na minha vida e peço perdão por elas», disse o jogador em março de 2019, em entrevista à Rádio Sagres.

Michael revelou então que chegou a fumar dois maços de tabaco por dia, e a beber cerca de 20 latas de cerveja.

«Era vício. Eu fumava e bebia por vício. Não era para amenizar nada. Era tomado pelo diabo. Era sem-vergonhice, safadeza mesmo. Eu entrei nas drogas por isso. O meu pai sempre trabalhou e deu-me tudo que podia, não o que eu queria. Eu entrei por vagabundagem, safadeza. Eu não precisava, mas a maioria das pessoas não precisa. Faz por vagabundagem mesmo», explicou.

A vida de traficante deixou a vida de Michael em risco, e o jogador disse que tentaram matá-lo seis vezes, até que encontrou refúgio na fé, em 2016.

«Eu gostava de mexer com tráfico, gostava só de coisa errada. Depois da sexta vez que tentaram me matar, Deus disse para mim “chega, né!”», recordou.

Michael foi depois jogar para o Goiânia, passou pelo Goianésia e agora brilhou com a camisola do Goiás, a ponto de ser considerado a revelação do Brasileirão 2019.

Aos 23 anos assina pelo Flamengo, onde será treinado por Jorge Jesus.