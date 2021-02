Matematicamente ainda é possível, mas o Vasco da Gama precisa de um "milagre" para ficar na Série A do Brasileirão, e por isso já decidiu que não conta com Vanderlei Luxemburgo.

O técnico ainda fará o último jogo, frente ao Goiás, mas depois vai sair, e renunciando aos dois meses de salário, tal como tinha prometido na apresentação, caso não conseguisse evitar a descida.

«A diretoria do Vasco da Gama entendeu que eu não deveria continuar em função da reestruturação que vai ser feita. E eu entendi que isso faz parte de um processo natural, normal no futebol. O Vasco perdeu não só orçamento, que obviamente diminuiu bastante, e a diretoria está a fazer tudo aquilo que tem que ser feito para uma reestruturação. A minha renovação não cabia nesse momento no Vasco da Gama, eu entendo perfeitamente e não saio daqui com nenhuma mágoa, muito pelo contrário, feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar no Vasco da Gama», começou por dizer Vanderlei Luxemburgo, em mensagem divulgada pelo clube.

«Eu sou uma pessoa de palavra. Eu não mantive o Vasco na primeira divisão, então não tenho direito a receber absolutamente nada. Então eu tenho só a agradecer ao Vasco, por me ter dado mais uma oportunidade de trabalhar aqui, e ter podido tentado contribuir», acrescentou o técnico, a propósito dos valores dos quais abdicou.

Vanderlei Luxemburgo substituiu o português Ricardo Sá Pinto no início do ano. Em onze jogos conseguiu apenas duas vitórias e três empates.

A uma jornada do fim, o Vasco da Gama está na 17.ª posição, a primeira que dá descida de divisão, e soma 38 pontos. Para continuar no principal escalão teria de vencer o Goiás, contar com uma derrota do Fortaleza frente ao Fluminense, e pelo meio recuperar uma desvantagem de doze golos na diferença total.