Débora Souza Costa, jogadora de futebol do Atlético Mineiro, tem apenas 22 anos mas teve uma vida sofrida. Em entrevista à ESPN Brasil, a jovem futebolista contou que foi abandonada com um ano de idade pelo pai biológico, seguindo-se uma infância difícil ao encargo do padrasto, que envolveu episódios de abuso sexual.

«Com a minha mãe, era muito bom. Mas depois entra a parte do homem que deveria ser o meu protetor. No caso, o marido dela... Foi uma época conturbada, eu sofri. Fui violada, para ser bem clara. Eu tinha oito anos e durou até os 12, foi bastante tempo», desabafou, revelando o motivo pelo qual se manteve em silêncio. «Na época, não contei a ninguém, porque, quando és criança, não entendes aquilo, não entendia o ato. E também tinha medo de não ter para onde ir», conta.

Os atos de violência sexual aconteciam quando a mãe adotiva «saía com as filhas para fazer compras ou para ir, por exemplo, a um baile de Carnaval», não se apercebendo dos crimes cometidos pelo marido.

Depois de anos a sofrer em silêncio, Debinha refugiou-se no futebol que aos poucos ajudou a curar a dor e a culpa que tinha.

«Quando saí de casa pela primeira vez, com 14 anos, para ir a um projeto em Goiânia, conheci duas mulheres que ficaram muito comovidas com a minha história e ajudaram-me, pediram-me para ir morar com elas. Quando fui para a cidade, saída do interior, comecei a repensar no que tinha acontecido no passado e na minha infância e entendi que não era culpa minha», contou a jovem, que prontamente denunciou o padrasto após suspeitas de abusos com outras mulheres que o rodeavam.

«Um dia, voltei à minha cidade natal, para visitar a família que me criou, e a minha mãe de sangue também lá estava. Contei-lhe o que aconteceu comigo e ela relatou que tinha passado pelo mesmo, com o mesmo homem, porque ele criou a minha mãe e depois a mim», continuou.

Indignada com a situação, Debinha não desistiu de lutar por justiça e publicou um vídeo nas redes sociais a relatar a infância traumática que teve. «Eu não sabia como pedir ajuda, não tinha orientação, nem nada. Postei o vídeo no Instagram porque já estava no meu limite. Ninguém me deu apoio, foi do tipo: ‘Vamos lá, vamos denunciar isto’. Fiquei muito triste quando soube que ele não se contentou em estragar a vida da minha mãe, a minha...», lamentou.

«Esse vídeo explodiu, tanto para coisas boas, quanto para más, porque recebi muitas mensagens horríveis, de pessoas a dizer que conheciam o homem da minha cidade, a dizerem que eu estava a estragar a família dele. Diziam que homem nem tinha obrigação de me criar e criou, e que ia acabar com a família dele. Como se ele podesse ter feito isso comigo», acrescentou.

Apesar de a ter abandonado, o pai biológico Evaldo, informado sobre os abusos que a filha sofreu nas mãos do padrasto, ajudou-a a conseguir justiça e apresentou o vídeo em tribunal. Desta forma, a denuncia terminou com uma pena de prisão de oito anos para o violador.

«O meu pai biológico nunca fez nada por mim. Abandonou a minha mãe, a mim e ao meu irmão e nunca cuidou de nós. Mas ele foi corajoso em ter levado esta história para a frente. Eu não tinha com quem contar. Nessas horas, a vítima torna-se a culpada, não é? E ele foi fundamental para que a justiça fosse feita», elogiou.

«Eu só consegui expôr a minha história porque acredito que, daqui para frente, terei uma missão. Uma missão de alertar os pais, as crianças e os jovens para que fiquem atentos a qualquer atitude suspeita. Para que não deixem tocar nas partes íntimas. Para que entendam que o abuso sexual é recorrente nas nossas casas, nas nossas próprias famílias», finalizou.

Hoje, Debinha vive uma nova página no Atlético Mineiro, o «seu porto seguro», onde confessou estar «muito feliz e realizada». Nos próximos capítulos espera brilhar no futebol brasileiro e ainda ser uma voz ativa das mulheres contra a violência sexual.