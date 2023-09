Abel Ferreira teve mais um momento que vai dar que falar no futebol brasileiro, ao abandonar o banco antes do final do jogo, na derrota do Palmeiras em casa do Grémio. O português saiu furioso de campo, a gritar que o árbitro estava a roubar.

Na sala de imprensa, depois disso, Abel tentou justificar-se e garantiu que o Palmeiras não perdeu por causa do árbitro. Pelo caminho pediu que afastassem durante os jogos a câmara que o acompanha lado a lado durante todo o tempo.

«Saí depois da falta que o árbitro marcou. Não houve nada, vocês querem criar polémica, são tantos programas e precisam de criar assunto. O que se passa no campo, fica no campo. Não sou perfeito, tenho minhas emoções, futebol é assim e siga», referiu Abel Ferreira.

«Eu já pedi à CBF, se puder, como fez com o Fernando Diniz, que afaste o câmara que está sempre ao meu lado. Se puderem tirar. O microfone ok, já estou habituado, agora se fizerem o favor de tirarem o câmara... Há sempre uma pessoa ao meu lado a ver tudo que eu faço.»

Para o treinador português, importante é o que se passa dentro do relvado. E, na sequência disso, garantiu que o Palmeiras não perdeu em Porto Alegre por causa do árbitro.

«Vejam os jogadores, as jogadas, os árbitros, vejam o que se passa dentro das quatro linhas. Faço um desafio aos jornalistas: temos de proporcionar um melhor espetáculo. Parabéns ao Grémio, grande estádio, grande relvado», garantiu.

«Se a imprensa disser que perdemos por causa do árbitro, é mentira. Perdemos o jogo porque não fomos eficazes. Foi um jogo de uma arbitragem hábil, não quero falar sobre isso porque é um problema da CBF. A questão é essa, faltou eficácia.»