Abel Ferreira sagrou-se campeão do Campeonato Paulista e conquistou o oitavo título no Brasil no último domingo. O técnico português reforçou «o orgulho» que sente por orientar o Verdão e falou sobre o futuro.



«Eles [os meus adjuntos] não querem sair daqui. Somos a equipa do amor e da virada. Sou um treinador que gosta de estar onde querem que eu esteja. Lembro-me de uma vez dizer isto ao antigo presidente antes da primeira Libertadores que ganhámos. Um dia antes do jogo, ele perguntou-me o que é que podia fazer e eu respondi que não havia nada a fazer porque estávamos nas mãos dos jogadores. Disse-lhe também que este era o clube dos sonhos de qualquer treinador, mas só tinha um defeito: tem um oceano a meio a dez horas de distância da minha família. De resto, é um clube topo. Mas se eu não ganhar, já sei como funciona. É igual para todos os treinadores», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Gostamos muito de estar aqui. Já chegaram várias propostas, mas digo ao meu agente: 'Não me ligues, sabes que tenho um plano para mim'. O futebol é muito dinâmico. Tenho a minha família aqui. Já fui muito egoísta com a minha esposa e com as minhas filhas e não quero mais. (...) O próximo passo tem de ser pensado, mas nem penso nisso. É um orgulho fazer parte deste clube», reforçou.



O técnico português emocionou-se ao falar sobre a experiência no Verdão. «Aqui vive-se o futebol de uma forma completamente diferente da Europa. O Palmeiras é um estilo de vida, assim como os são-paulinos e os corintianos... Aqui é mais fácil trocar de mulher do que de clube. É mais do que um clube, é uma forma de viver, os valores do clube são parecidos com os meus. Não sei quanto tempo vai durar, gosto muito dos meus jogadores. Enquanto durar, que possamos viver com intensidade, é para isso que treinamos. Mais do que um clube, o Palmeiras é um estilo de vida», referiu.





Abel está no Palmeiras desde 2020 e já conquistou oito títulos no clube.