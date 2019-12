O treinador brasileiro Abel Braga, antecessor de Jorge Jesus na época de 2019, a que deu os títulos do Brasileirão e da Taça Libertadores ao Flamengo, reclamou compensações pelos títulos conquistados pelo clube.

«Eu tinha direito a algumas bonificações em cima do que fosse conquistado, algo que é normal, se eu participei de alguns jogos e conquistaram o título no final, mereço a minha percentagem», afirmou o agora treinador do Vasco da Gama, que pelo meio passou pelo Cruzeiro.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

«O advogado disse que eu teria direito, mas não estou preocupado com isso agora», acrescentou, em declarações à Rádio Grenal, na terça-feira, recordando a saída do agora campeão brasileiro e sul-americano.

«Na altura saí magoado, óbvio, pela maneira como aconteceu a saída, mas isso já ficou para trás», disse o técnico de 67 anos.