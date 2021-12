Raphael Veiga foi um dos destaques da temporada do Palmeiras e também foi pelos pés do médio brasileiro que o Verdão inaugurou o marcador frente ao Flamengo, na final da Taça Libertadores. Ainda assim, Veiga acredita que a conquista do troféu começou dias antes, numa palestra de Abel Ferreira.

«Nós jogadores brincámos que foi ali que começamos a ganhar ao Flamengo. Foi dois ou três dias antes de viajar. Ele [Abel] chamo-nos à sala dele, montou e mostrou o plano que tinha. Perguntou o que achávamos, começou a fazer perguntas sobre o que tinha de mudar. Tudo aberto e transparente. Acho que ali ele ganhou a nossa confiança, a cem por cento, para esse jogo e passou uma segurança muito grande mentalmente», disse em entrevista à ESPN.

Veiga somou 18 golos e 4 assistências nesta temporada, curiosamente os mesmos números que tinha anotado na época transata.