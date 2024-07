Dudu esteve muito perto de sair para o Cruzeiro, mas a transferência não chegou a um bom porto. Contudo, o experiente avançado deverá mesmo abandonar o Verdão, mas para juntar-se ao Flamengo. Em contrapartida, Abel Ferreira receberia Gabigol em São Paulo, segundo escreve a imprensa brasileira.

Após a vitória sobre o Bahia (2-0), o treinador português comentou a alegada troca entre os clubes, sem levantar o véu.

«Tive conhecimento desse assunto antes do jogo. Mas eu vou ser coerente com o que tenho dito. Não vou falar de especulação, de novelas. Eu já disse várias vezes que assuntos de transferências é com a direção. O treinador treina, o roupeiro trata da roupa, com todo respeito», afirmou.

«O Dudu não entrou hoje porque não estava para ele entrar. Contra o Grêmio, naquele campo, se é que posso chamar de campo, ele jogou 20, 25 minutos, e aquele é um campo que gera cansaço. Eu conto com todos os jogadores do Palmeiras, e conto com Dudu», garantiu.

Depois de anos de sucesso com a camisola do Flamengo, Gabigol tem perdido espaço na equipa e termina contrato no final do ano. O ex-Benfica pode assinar um pré-contrato em breve com o Palmeiras ou, caso o Mengão o liberte, poderá mesmo rumar no imediato a São Paulo.