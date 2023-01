Jogaço!



O Palmeiras conquistou a Supertaça do Brasil ao derrotar o Flamengo por 4-3. Uma partida que teve golos para todos os gostos e feitios: de fora da área, outro de calcanhar, de penálti, enfim. No final, Abel sorriu contra Vítor Pereira e conquistou o troféu pela primeira vez na carreira.



O campeão sul-americano abriu o marcador aos 26 minutos por Gabigol, de grande penalidade. O Verdão respondeu volvidos 12 minutos por Raphael Veiga e ainda antes do intervalo, consumou a reviravolta com um golaço de Gabriel Menino.



Na segunda parte, aos 51 minutos, o Mengão fez o 2-2: Everton Ribeiro fez um passe excelente para Gabigol que não falhou na cara de Weverton. Seguiram-se minutos frenéticos com golos de ambas as equipas. O Palmeiras ganhou nova vantagem por Raphael Veiga (bis aos 58m), de penálti, mas o Flamengo respondeu com um golaço de calcanhar de Pedro.



O campeão do Brasil acabaria por fazer o 4-3 novamente por Gabriel Menino e assegurar a conquista da Supertaça brasileira. Pelo que se jogou no estádio Mané Garrincha, nenhuma equipa merecia perder.



O Palmeiras venceu pela primeira vez a Supertaça enquanto Abel chegou ao sétimo título no clube e tornou-se no treinador mais titulado da história do clube (7), ultrapassando Scolari.