Após o empate 2-2 com o Fortaleza, que deixou o Palmeiras a três pontos do líder Botafogo no Brasileirão, Abel Ferreira defendeu-se das críticas da imprensa e dos adeptos em relação ao desmepenho dos seus jogadores.



O treinador português dirigiu-se a um jornalista e lembrou que muitos dos que agora criticam Mayke eram os mesmos que, há algumas semanas, pediam a sua titularidade.



«Os mesmos que o criticaram são os que disseram que ele deveria ser o titular. O futebol é isto. Os jogadores, como os treinadores, acertam e erram. Fico feliz porque vocês só acertam, escrevem o que querem e da forma que querem. É fácil falar no final do jogo. Profetas do acontecido», disse o treinador, em conferência de imprensa.



O técnico também enfatizou a necessidade de uma análise mais justa das falhas, comparando a importância de um erro defensivo a um erro ofensivo. «Para mim, é tão grave um frango do guarda-redes como um jogador falhar debaixo da baliza. Acontece. O futebol é feito de erros, e normalmente ganha quem menos erra», explicou.

