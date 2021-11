Os antigos jogadores, Cicinho e Emerson Sheik, arrasaram Abel Ferreira depois de o português ter criticado a cultura desportiva no Brasil. O ex-Real Madrid disse que o técnico do Palmeiras deveria mudar o nome para Gargamel, em alusão à personagem dos Smurfs.



«Ele é pago e foi contratado para levar o Palmeiras às vitórias. Está a cumprir esse papel, mas tem de esquecer um pouco a imprensa. Na verdade, Abel deveria mudar o nome para Gargamel... Que gajo enjoado», referiu, em declarações no programa «Arena SBT».



Por sua vez, Emerson Sheik referiu que «ninguém aguenta mais» Abel Ferreira e aconselhou-o a ser mais contido nas suas intervenções.



«Ninguém aguenta mais o Abel. Ele perde e fala mal, depois vem com conversa fiada. Senhor Abel, em nome da imprensa, que programa de ódio? O que é que quer dizer com essa frase? Ele tem de colocar a equipa a jogar, ganhar campeonatos e ficar quietinho. Sempre que acontece algo de errado, ele cria este tipo de situações. Menos, acabaste de chegar. O Abel é rabugento, chato e até os seus jogadores estão chateados porque diz muita 'besteira'», disparou.



Além de críticas à cultura desportiva no Brasil, Abel confessou ficar «envergonhado quando pessoas de Portugal» lhe perguntam se quer continuar no Verdão.