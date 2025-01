Depois da vitória no arranque do Paulistão, Abel Ferreira abordou o mercado de transferências e aproveitou para mandar uma «bicada» a Pep Guardiola.

O treinador português falou da iminente saída do jovem Vítor Reis para o Manchester City e lembrou quando o catalão, em 2022, se enganou e disse que o River Plate tinha vencido a Libertadores – isto após a conquista do Palmeiras.

«Quando as pessoas do outro lado do Atlântico te ligam para perguntar pelo Vítor Reis... Acho que agora o Guardiola já conhece o Palmeiras. Vocês lembram-se que no primeiro Mundial o Guardiola não conhecia muito bem o Palmeiras, acho que agora já conhece», disse Abel, em conferência de imprensa, sobre o central de 19 anos que deverá custar 40 milhões de euros aos ingleses.

«Vendemos o Vítor porque falei demais com quem não devia e pronto, acontece. Quando falas com diretores de outros clubes sobre o teu plantel, as pessoas acreditam muito no que dizes. Mas ele merece, é um rapaz com o pacote todo», prosseguiu.

«Quando toda gente me criticava e eu disse: 'o Endrick tem de ir à Disney'. Passados três meses, o Endrick foi vendido ao Real Madrid. Isso dá prestígio e valoriza a marca Palmeiras. Hoje, quem quer vier buscar um jogador ao Palmeiras, tem de pagar muito. Mas quando o Palmeiras quer comprar também tem de pagar muito», completou.

Abel aproveitou ainda para confessar que espera, pelo menos, mais três contratações.

«Temos de continuar a investir porque o rival [Botafogo] comprou muito e temos de seguir todos os nossos rivais, ser competitivos como fizemos nos últimos quatro cinco anos», afirmou.