Já foram entregues os prémios do Brasileirão. Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador do campeonato brasileiro, depois de guiar o Palmeiras ao bicampeonato.

A equipa do treinador português foi mesmo a grande vencedora da gala da ESPN. Endrick levou duas bolas de prata para casa. O avançado de 17 anos venceu o prémio de revelação, bem como o de melhor golo. Weverton, Mayke, Murilo, Piquerez e Raphael Veiga foram eleitos para a equipa ideal do Brasileirão.

Luis Suárez, que está de saída do futebol brasileiro, foi eleito o melhor jogador do campeonato, após ter marcado 29 golos e ter somado 17 assistências em 54 jogos pelo Grêmio esta temporada. Villasanti, também do conjunto de Porto Alegre e tal como Suárez, figurou no onze do ano da liga.

Adryelson, do Botafogo, Pulgar e Arrascaeta, do Flamengo, e Hulk, do Atlético Mineiro, são os restantes membros da melhor equipa do campeonato canarinho. Paulinho, também do Galo, venceu o prémio de melhor marcador da Liga, depois de ter marcado 19 golos no Brasileirão.