O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou a um golo com o Santa André, em jogo a contar para o campeonato Paulista. No final da partida, em conferência de imprensa, Abel Ferreira deixou algumas críticas aos seus jogadores.

«Percebemos os jogadores que tínhamos, rodámos a equipa. Na minha opinião fizemos um bom jogo, com excelentes oportunidades de golo. A diferença é fazer golos, e eles em duas oportunidades fazem um. Por isso é que temos de chegar ao final do jogo e ficar tristes porque não fomos capazes de matar o jogo com um segundo golo. E, na minha opinião, meus jogadores sabem que podem fazer melhor», disse.

Abel Ferreira apresentou algumas mudanças na equipa e no final do encontro explicou essas mesmas alterações.

«Não é por acaso que o Palmeiras é das equipas que tem menor número de lesões. Não só porque tem um bom núcleo de performance. Tem um treinador que é demasiado arrojado, que gosta de dar oportunidades aos jogadores, de ver todos, e alguns agarram com unhas e dentes. Eu meto os jogadores não porque eles são bonitos, mas porque trabalham, rendem durante a semana e merecem a confiança. Mas não sei porquê, vamos ter agora cinco jogos seguidos de dois em dois dias. O último jogo não é domingo, é sábado, por isso sou obrigado a fazer esta gestão. Para além de não jogar em casa», concluiu.