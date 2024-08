O duelo entre Artur Jorge, treinador do Botafogo, e Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, acabou com uma vitória para o 'Fogão', por 2-1, na madrugada desta quinta-feira. Golos de Luiz Henrique e Igor Jesus contornaram um tento único de Mauricio, do lado do 'Verdão'. O jogo contou para a primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores.

Nas conferências de imprensa, os dois treinadores portugueses não embarcaram em polémicas e, do lado perdedor, Abel Ferreira quis destacar o mérito do adversário.

«Ninguém surpreendeu ninguém e, nos 90 minutos, o adversário foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Não há desculpas. É porque o adversário tem mérito, bons jogadores e hoje foi melhor. Quarta é na nossa casa e vamos ver», começou por analisar.

«Em nossa casa vai ser diferente, agora não vamos cancelar jogos, vamos ter que jogar. Vocês conseguem ver os dois pontas-de-lança do adversário, como seguram a bola, como são fortes, como são pulsantes. Como queremos ligar os nossos avançados mas não estavam a conseguir segurar a bola», justificou Abel Ferreira.

Já Artur Jorge, que parte em vantagem para a segunda mão, mostrou confiança nos seus atletas. «Os jogadores merecem que acreditem neles. Da forma como têm trabalhado, da forma como têm agido nessa temporada em todos os jogos, eles merecem esse grau de confiança, esse apoio constante porque temos muitos jogos pela frente e difíceis batalhas», disse.

«O jogo foi muito importante para nós em termos de resultado. Era importante fazer isto na nossa casa. Fomos competentes no plano de jogo e os jogadores foram rigorosos para contrariar uma equipa muito forte, individual e coletivamente. Procuramos o resultado que nos desse essa vantagem. Teremos a segunda partida e é com isso que nos comprometemos. Lutar por ela até o limite. Demos um passo, mas ainda falta. Vamos pensar nesse jogo para seguir com essa chama e essa forma de jogar tão apaixonada para ter sucesso», analisou Artur Jorge, que negou ainda qualquer quebra de rendimento na segunda parte.

O segundo jogo dos oitavos de final acontece na Allianz Arena, casa do Palmeiras, pelas 1h30 da próxima quinta-feira, dia 22.