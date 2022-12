Depois de Fernando Santos ter abandonado o cargo de Selecionador Nacional após o Mundial 2022, que muito se tem especulado o seu sucessor.

Abel Ferreira, um dos nomes falados para assumir a equipa das «quinas», diz que está tranquilo ao ver o seu nome ligado à Seleção Nacional, afirmando que está focado no Palmeiras, clube em que recentemente se sagrou campeão brasileiro.

«É um orgulho ser português, Portugal tem muitos treinadores de qualidade, que ganharam mais títulos do que eu. Tem inclusive treinadores desempregados disponíveis para assumir o cargo. A minha realidade é o Palmeiras, renovei contrato no início do ano», referiu o técnico de 44 anos, durante a apresentação do seu livro 'Cabeça Fria, Coração Quente' , no IPO do Porto.

Abel também tem vindo a ser ligado à seleção brasileira, que ficou sem selecionador desde que Tite abandonou o cargo após a eliminação no quartos de final do Mundial 2022.

«Vivo muito 'o aqui e o agora'. Estou muito feliz e realizado no Palmeiras, que é um dos melhores clubes do mundo. Não se vivo com os 'ses', esta é a minha realidade e é nisso que me foco», explicou.